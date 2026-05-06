Nguyên nhân hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Đồng Nai

Những ngày qua, hàng trăm xe container chở sầu riêng xếp hàng dài, gây ùn ứ tại khu vực Bến xe Dầu Giây (phường Dầu Giây) và nhiều tuyến đường dân sinh ở thành phố Đồng Nai.

Đại diện Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đồng Nai cho biết, nguyên nhân chính là do có doanh nghiệp buôn nông sản lựa chọn khu vực Dầu Giây làm điểm lấy mẫu kiểm định sầu riêng trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hàng trăm xe container chở sầu riêng đợi kiểm định ở phường Dầu Giây (Ảnh: Phú Việt).

Cụ thể, đơn vị kiểm định chất lượng sầu riêng ở thành phố Cần Thơ thuê mặt bằng tại Bến xe Dầu Giây để lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các lô hàng. Thời điểm này, sầu riêng tại Đồng Nai chưa vào chính vụ, dự kiến còn khoảng 1-2 tháng nữa mới thu hoạch rộ. Các xe container sầu riêng xếp hàng kiểm định chất lượng hầu hết là của doanh nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đồng Nai, việc tập kết sầu riêng tại Dầu Giây để kiểm định được doanh nghiệp xem như giải pháp giảm rủi ro chi phí so với ra tận khu vực phía Bắc kiểm định.

Theo nhiều tài xế, nếu vận chuyển hàng lên cửa khẩu rồi mới kiểm tra mà không đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải quay đầu xe, chi phí có thể lên tới vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chuyến. Ngược lại, khi kiểm tra ngay từ đầu, các lô sầu riêng đạt chuẩn sẽ tiếp tục hành trình xuất khẩu, còn hàng không đạt sẽ được xử lý.

Chiều 6/5, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây và xử lý vấn đề lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, xử lý tình trạng xe container chở sầu riêng ùn ứ (Ảnh: Phú Việt).

Theo đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với công an thành phố, phường Dầu Giây kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân ùn tắc giao thông; có phương án giải tỏa ùn tắc.

Sở Công Thương được giao phối hợp với các đơn vị kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường…; xử lý những nội dung liên quan đến việc tập kết lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 7/5.