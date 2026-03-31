Xây Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình bên bờ Hiền Lương

Ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Trị thông tin đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Công trình có quy mô 11ha, đặt ở bờ Bắc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, nơi lưu dấu đậm nét ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình, thống nhất.

Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình sẽ được xây dựng ở bờ Bắc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Bảo tàng có nhà trưng bày quy mô 2 tầng, diện tích sử dụng khoảng 20.000m2 và không gian trưng bày ngoài trời để đặt các hiện vật chiến tranh quy mô lớn, như xe tăng, máy bay, pháo... cùng công viên cây xanh kết hợp điêu khắc nghệ thuật.

Theo đề án, dự án khởi công giai đoạn 2026-2028, tập trung xây dựng các hạng mục chính và sưu tầm tư liệu, hiện vật. Năm 2029 sẽ lắp đặt nội thất, hoàn thiện trưng bày và đào tạo nhân sự vận hành. Công trình dự kiến nghiệm thu, bàn giao và khánh thành vào năm 2030.

Việc xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình tại Quảng Trị nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật chiến tranh, tôn vinh, tri ân, tưởng niệm nhân vật, sự kiện lịch sử, hướng tới tương lai và nhân lên khát vọng hòa bình, khát vọng vươn mình của quê hương, đất nước.

Thông qua các tài liệu, hiện vật, hình ảnh được tái hiện, Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình sẽ là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ vật được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được kỳ vọng sẽ là điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hơn 5.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) đang lưu giữ, bảo quản tại kho cơ sở, trưng bày tại bảo tàng tỉnh, một số nhà truyền thống xã, phường, đặc khu và nhà trưng bày các di tích.