Xác nhận 500 người trúng cử "đủ tư cách đại biểu Quốc hội"

Ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 238 xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc ngày 6/4 tới. Kỳ họp chia làm 2 đợt với tổng thời gian làm việc 11 ngày, bế mạc ngày 24/4.

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Trước đó, hôm 21/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết tổng số người ứng cử là 863 người, tổng số đại biểu trúng cử là 500 người. Trong số nhân sự do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử.

Về số lượng đại biểu tái cử, ông Đông cho biết có tổng cộng có 247 người từng là đại biểu Quốc hội, còn lại là đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Cũng theo thống kê, đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), tăng so với nhiệm kỳ trước; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%).

Trong 500 đại biểu trúng cử, 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chỉ chiếm 0,4%.

Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.