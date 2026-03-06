Xác minh thông tin TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

Liên quan tới sự việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm bài viết về một phụ nữ làm rơi thẻ tín dụng, sau đó có một người khác nhặt được và tiêu hết 95 triệu đồng trong thẻ tín dụng của nạn nhân, ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, xử lý vụ việc.

Thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại sau, theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Trước đó ngày 5/3, theo chia sẻ của tài khoản N.N. tại một diễn đàn mạng xã hội cho rằng, cô đã làm rơi thẻ tín dụng cá nhân. Sau đó, một người khác nhặt được chiếc thẻ của cô và bị nghi đã sử dụng để thanh toán các sản phẩm công nghệ ở trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội).

Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Người đăng bài cho biết tổng số tiền giao dịch lên tới 95 triệu đồng. Các mặt hàng được cho là đã mua bao gồm một chiếc iPhone và một chiếc đồng hồ thông minh của Apple.

Kèm theo bài viết, người này còn đăng tải hình ảnh hóa đơn thanh toán và ảnh trích xuất từ camera an ninh tại cửa hàng. Theo thông tin từ phía chủ thẻ, nhân viên tại cửa hàng cho biết người thực hiện giao dịch là một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật và được cho là có hoạt động trên nền tảng TikTok.

Sau khi phát hiện sự việc, chủ thẻ cho biết đã trình báo cơ quan công an và đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.