Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết công an phường đã mời người đăng tải clip về việc phát hiện cá sấu bò qua đường tại khu vực bờ kè Phan Thiết lên làm việc, để xác minh, làm rõ thông tin.

Trước đó, sáng 12/11, tài khoản Facebook H.M.A. đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình ô tô, kèm thông tin phát hiện một con cá sấu bò qua đường tại khu vực bờ kè Phan Thiết. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hình ảnh động vật bò ngang đường (Ảnh: Châu Tỉnh).

Qua xác minh, Công an phường Phan Thiết xác định chủ tài khoản là anh H.M.A. (SN 1996, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Làm việc với cơ quan công an, anh A. cho biết khoảng 22h50 ngày 11/11, khi điều khiển ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, anh bất ngờ phát hiện một con vật dài khoảng 1m bò ngang qua đường, hướng xuống sông Cà Ty.

Nghi ngờ đây là cá sấu, anh đã đăng tải clip từ camera hành trình lên mạng xã hội để cảnh báo người dân.

Kiểm tra hình ảnh từ camera hành trình, Công an phường Phan Thiết xác nhận có một con vật bò qua đường. Tuy nhiên, hình ảnh khá mờ nên chưa đủ cơ sở xác định đây là cá sấu hay loài động vật khác.

Lực lượng chức năng tiếp tục trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của các hộ dân xung quanh và cũng ghi nhận hình ảnh một con vật bò ngang đường vào thời điểm trên.

Qua rà soát, công an chưa phát hiện cơ sở kinh doanh, nuôi nhốt cá sấu hoặc mua bán thực phẩm chế biến từ cá sấu trên địa bàn phường Phan Thiết.

Để tránh gây hoang mang dư luận, Công an phường Phan Thiết đã yêu cầu anh A. gỡ bài đăng và đoạn video. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.