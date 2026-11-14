Sáng 14/11, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) xác nhận thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện một số lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng một cá nhân sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin cũ, trong đó có địa bàn xã Ea Ning. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận và chia sẻ.

Trước diễn biến trên, UBND xã Ea Ning đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nắm bắt tình hình, rà soát và xác minh những thông tin đang lan truyền.

Qua trao đổi với Trung tâm Y tế xã và Công an xã Ea Ning, đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.

Để tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, UBND xã Ea Ning khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Cần tránh việc truyền tai, đăng tải những nội dung có thể ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

Công an xã Ea Ning mời các cá nhân bình luận, chia sẻ về tin đồn đến trụ sở để làm rõ (Ảnh: Trần An).

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời 2 cá nhân có hành vi chia sẻ, bình luận về những thông tin nói trên đến làm việc để xem xét, xử lý theo quy định.

Công an xã Ea Ning đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan. Trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân hoặc tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.