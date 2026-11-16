Ngày 16/11, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã xác định được tài xế ô tô bỏ chạy sau khi tông trúng một cô gái trên đường. Vụ tai nạn xảy ra chiều 13/11 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi).

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cảnh sát đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát giao thông để truy tìm ô tô gây tai nạn, từ đó xác định được người điều khiển là ông T.T.H. (SN 1979, trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi).

Làm việc với cảnh sát, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm vì đã rời khỏi hiện trường sau va chạm giao thông.

Ô tô hất văng cô gái, kéo lê xe máy trên đường (Ảnh cắt từ video).

Nam tài xế cho biết trong lúc lái xe từ công ty về nhà đã xảy ra va chạm với xe máy của một cô gái. Vụ va chạm quá mạnh khiến ông hốt hoảng, mất bình tĩnh nên đã điều khiển xe bỏ chạy. Người này bày tỏ sự ân hận, gửi lời xin lỗi nạn nhân và mong muốn được khắc phục hậu quả.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ vi phạm của ông H. để xử lý theo quy định.

Như Dân trí phản ánh, chiều 13/11, chị C.T.T.L. (SN 1996, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), đã bị một ô tô tông trúng, sau đó tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. điều khiển. Vụ va chạm khiến chị bị hất văng, cơ thể va chạm mạnh với nền đường, xe máy bị ô tô kéo lê trên đường.

Dù vậy, tài xế vẫn lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quá bức xúc với tài xế ô tô nên gia đình chị L. đã làm đơn trình báo công an.