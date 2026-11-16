Ngày 16/11, ông Đoàn Việt Khoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng đang rà soát thông tin liên quan đến video clip có nội dung cho rằng “luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục” được lan truyền trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook đăng tải thông tin khuyên người dân đừng ăn cua biển kèm theo đoạn vide có nội dung cho rằng "luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục" (Ảnh: Cắt từ clip).

“Khi có kết quả xác minh, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau sẽ thông tin đến báo chí”, ông Khoa khẳng định.

Trước đó, một tài khoản Facebook tên V.A. đăng tải nội dung “Khuyên đừng ăn cua”, kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần bình luận trong clip cho rằng: “Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục. Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”.

Tài khoản này còn chia sẻ quan điểm rằng con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp; do thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau, từ đó dẫn đến việc sát hại lẫn nhau.

Sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Một số người đồng tình với thông điệp phóng sinh, bảo vệ động vật, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng việc ăn cua là hoạt động sản xuất, tiêu dùng bình thường.

Cà Mau được xem là “thủ phủ” cua biển của cả nước. Đây là một trong những ngành hàng chủ lực, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân và mang lại nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương.

Vì vậy, nội dung khuyên người dân không ăn cua biển trong đoạn video nói trên càng thu hút sự chú ý của dư luận.