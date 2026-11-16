Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 16/11, đại diện Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, biệt thự cũ có diện tích 453m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) - đã được bán đấu giá thành công với mức 113 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ khoản nợ 46,5 tỷ đồng của Công ty AIC tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình (Hà Nội), số tiền còn lại để thi hành án là 66,5 tỷ đồng.

Cơ quan thi hành án dân sự cho biết biệt thự 21 Nguyễn Huy Tự đã được bàn giao cho người mua trúng đấu giá tài sản.

Biệt thự số 21 phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội được đấu giá thành công với số tiền 113 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có diện tích 342,6m2 được đấu giá thành công với số tiền trên 277,8 tỷ đồng. Biệt thự này cũng đã được bàn giao xong cho người mua trúng đấu giá.

Ngoài ra, 6 căn hộ chung cư cao cấp tại tòa nhà Pacific Place (số 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đứng tên bà Nhàn cũng được bán đấu giá thành công với tổng số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bàn giao xong tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Tính đến nay, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên phạt tổng mức án 30 năm tù với nhiều tội danh khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.