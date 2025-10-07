Xác minh tài xế xe tải đi lùi trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh vụ tài xế xe tải có hành vi đi lùi ngay trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (TP Hà Nội).

Hình ảnh tài xế xe tải đi sang làn đường ngược chiều trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc rồi đi lùi (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 13h47 cùng ngày, tại khu vực giữa cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, một nam tài xế điều khiển ô tô tải BKS 88C-300.xx có hành vi đi sang làn đường ngược chiều trên cầu vượt (hướng từ phố Tây Sơn đi phố Nguyễn Lương Bằng).

Nam tài xế xe tải vừa đi lùi vừa bật đèn xi nhan trái (Ảnh: Trần Thanh).

Chưa dừng lại ở đó, nam tài xế xe tải còn đi lùi ngay trên cầu vượt khiến nhiều người tham gia giao thông luống cuống tránh, lo xảy ra va chạm giao thông. Sự việc khiến giao thông qua lại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc bị ùn ứ.

Anh Lê Hải, người dân chứng kiến sự việc, cho biết hành vi của tài xế xe tải rất nguy hiểm, có thể gây ra va chạm giao thông bất cứ lúc nào.

Cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc là cây cầu vượt lắp ghép nhẹ, thông xe từ cuối tháng 4/2012. Sau khi đưa vào khai thác, cơ quan chức năng đã thiết lập hệ thống biển báo đi chậm, cấm xe tải, xe khách, cấm người đi bộ và đặt khung giới hạn, biển báo cấm các xe có chiều cao quá 2,2m lưu thông trên cầu vượt.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc thường xuyên xảy ra sự cố khi các xe khách, xe tải... di chuyển lên cầu, làm sập khung hạn chế, gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông tại khu vực.