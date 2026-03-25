Vụ tồn ứ rác thải: Tháng 6 phải đưa nhà máy xử lý vào hoạt động

Ngày 25/3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã thị sát các bãi chứa rác tạm tại xã Nam Phước, Thu Bồn và làm việc với Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco, chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam. Mục tiêu chính là tìm giải pháp cấp bách cho lượng rác thải khổng lồ đang tồn đọng.

Theo ông Hưng, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam vẫn chưa đi vào hoạt động theo đúng dự án đã được phê duyệt. Thành phố đang "tập trung tháo gỡ rất quyết liệt" các rào cản, từ thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thu hồi đất đến cấp phép môi trường, nhằm sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Ông Trần Nam Hưng (đội mũ cối), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam (Ảnh: Bình An).

Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định quyết tâm phải đưa nhà máy vào hoạt động xử lý rác trong tháng 6. Ông Trần Nam Hưng cũng lưu ý: "Nếu tháng 6 nhà máy đi vào hoạt động phải mất đến 12 tháng sau mới có thể tiếp nhận rác mới trên các địa bàn Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc (cũ) vào nhà máy được".

Để giải quyết lượng rác tồn ứ trong thời gian chờ đợi, toàn bộ rác thải từ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ) sẽ được chuyển đến bãi rác Đại Hiệp. Bãi rác này có khả năng tiếp nhận và xử lý 50 tấn rác/ngày, dự kiến sử dụng đến hết năm 2026.

Bãi chứa rác tạm tại thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước (Ảnh: Bình An).

Đối với các xã thuộc huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn cũ, rác thải sẽ được thu gom và vận chuyển đến nhà máy xử lý rác Tam Nghĩa (xã Núi Thành) trong 12 tháng tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Đây là việc khó, việc lớn, thành phố đã nắm, đã rõ và đang vào cuộc một cách rất quyết liệt để xử lý".

Trước đó, từ cuối năm 2025, sự cố tạm dừng hoạt động của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam, cùng với khả năng tiếp nhận hạn chế của nhà máy xử lý rác Tam Nghĩa, đã khiến một số xã của Đà Nẵng tồn ứ gần 2.200 tấn rác thải.

Các xã Duy Xuyên, Thu Bồn, Nam Phước và Duy Nghĩa (thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) đã phải xây dựng các bãi chứa tạm và kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.