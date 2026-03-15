Vụ tai nạn 3 người thương vong trên cao tốc: Ô tô dừng ở làn xe chạy

Ngày 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô con dừng phương tiện trên làn đường xe chạy (làn 2) nhưng không đặt cảnh báo phía sau theo quy định. Trong khi đó, tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Vị trí xảy ra tai nạn không có làn dừng khẩn cấp.

Thời điểm xe tải tông ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Video: Nguyễn Văn).

Trước đó, vào trưa 14/3, xe tải mang biển số 50E-225.xx do N.V.V. (31 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km116+100 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thuộc xã Phước Hà, phương tiện này va chạm từ phía sau với ô tô con do anh P.N.A. (39 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở 2 người.

Hậu quả, anh A. bị thương, 2 người còn lại trên ô tô con tử vong tại bệnh viện; ô tô con bị bẹp dúm, phần đuôi hư hỏng nặng.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến đường có quy mô 4 làn xe (có làn dừng khẩn cấp không liên tục), bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác tối đa 90km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.