Tài xế khốn khổ vì luồng sáng "chiếu tướng" từ xe phía trước

Hình ảnh được phóng viên Dân trí tình cờ ghi lại vào chiều tối 13/3, khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 7, đoạn qua xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, một máy cày kéo theo thùng xe tự chế di chuyển trên đường. Ở phía sau mái che của máy cày có gắn đèn chiếu hậu với công suất lớn khiến tài xế phương tiện lưu thông phía sau bị chói mắt.

Anh Phạm Văn Trung (tài xế xe dịch vụ) bức xúc: “Không hiểu họ lắp đèn chiếu hậu như vậy nhằm mục đích gì nhưng tôi đi phía sau bị lóa, tầm nhìn ảnh hưởng. Đường hẹp, chỉ có 2 làn, lại vào thời điểm nhá nhem tối, phương tiện lưu thông đông, không thể vượt qua nên tôi phải căng mắt đi phía sau trên quãng đường mấy trăm mét”.

Máy cày kéo thùng tự chế, gắn đèn "chiếu tướng" người lưu thông phía sau (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi đến địa phận xã Yên Xuân (Nghệ An), chúng tôi tiếp tục gặp phải tình huống tương tự khi một xe tải nhỏ gắn đèn hậu trong thùng xe lưu thông phía trước “chiếu tướng”.

Ngày 14/3, tiếp nhận thông tin của phóng viên Dân trí, đại diện Phòng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ chuyển dữ liệu cho đội quản lý tuyến quốc lộ 7 xác minh thông tin.

“Hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng điều khiển phương tiện lưu thông trên đường là sai quy định. Chúng tôi sẽ xác minh cụ thể, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định”, nguồn tin từ Phòng CSGT cho hay.

Tài xế khốn khổ vì bị đèn xe lưu thông phía trước "chiếu tướng" (Video: Hoàng Lam).

Việc phương tiện gắn thêm đèn chiếu sáng phía sau khi lưu thông trên đường, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông không phải là trường hợp cá biệt.

Trước đó, trong các ngày 1-2/3, trên diễn đàn ô tô có đông thành viên tại Nghệ An xuất hiện hình ảnh và clip chiếc xe bán tải biển kiểm soát 37B-260.xx lưu thông trên đường, bật cụm 4 chiếc đèn gắn trên nóc xe.

Ánh sáng từ cụm đèn này quá chói khiến các tài xế lưu thông phía sau bị lóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi “độ” đèn xe cũng như ý thức của chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Một số người dùng mạng xã hội để lại bình luận cho biết "muốn mù mắt" khi di chuyển phía sau xe bán tải này.

Sau đó một ngày, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.B.N. (SN 1990, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An - người điều khiển xe bán tải nêu trên) về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía sau, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của nam tài xế và 4 chiếc đèn chiếu sáng (dạng đèn LED).