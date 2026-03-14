Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 3 người thương vong

Ngày 14/3, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), Công an xã đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa phương, làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h40 cùng ngày, xe tải mang biển số 50E-225.xx do N.V.V. (31 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km116+100 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thuộc thôn 3, xã Phước Hà, phương tiện này đã va chạm từ phía sau với ô tô con do anh P.N.A. (39 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Hiếu Đồng Nai).

Hậu quả, anh A. bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận; 2 người còn lại trên ô tô con tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, ô tô con bị bẹp dúm, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc khoảng một giờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến đường có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác tối đa 90km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.