Vụ quán bún bò Huế bị tố “đuổi” tài xế xe tải: Chủ quán lên tiếng

UBND phường Kim Trà, thành phố Huế đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội “tố” một quán ăn có hành vi phân biệt, đuổi xe tải, xe đầu kéo trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo UBND phường Kim Trà, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh.

Công an phường đã làm rõ quán ăn liên quan vụ việc là quán cơm - bún B.C., nằm trên đường tránh Huế, đoạn qua tổ dân phố Thượng Khê, phường Kim Trà, do bà T.T.P. (SN 1988, trú tại phường Kim Trà) làm chủ.

Chủ quán ăn ở Huế lên tiếng sau khi bị tố "đuổi" tài xế xe tải dịp Tết (Ảnh: Quang Nhật).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà P. cho biết sáng 22/2, bà đứng bán hàng trong quán, lúc đó rất có rất đông khách và nhiều xe nên không thể kiểm soát hết tất cả. Camera của quán không còn lưu trữ dữ liệu của ngày xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra sự việc, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, bãi đỗ xe quá tải, nhân viên quán đã có hành động xua tay với mục đích thông báo hết chỗ và hướng dẫn xe di chuyển sang vị trí khác hoặc quán khác để đảm bảo an toàn giao thông. Đây không phải hành vi kỳ thị hay "đuổi” khách như mạng xã hội suy diễn.

Công an phường Kim Trà đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu bà P. viết cam kết rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên, không để xảy ra hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Tài xế đăng tải nội dung "bóc phốt" quán bún bò Huế đuổi khách (Ảnh: Chụp màn hình điện thoại).

Sau đó, nữ chủ quán đã viết thư xin lỗi gửi đến khách hàng, các tài xế và người dân địa phương. Trong thư, bà P. bày tỏ lời xin lỗi chân thành nếu trong quá trình phục vụ có bất kỳ hành vi, lời nói hay cách ứng xử nào chưa phù hợp.

Nữ chủ quán cho biết thời điểm xảy ra sự việc, quán rất đông khách, sân chỉ còn khoảng trống nhỏ nên không thể tiếp nhận thêm xe. Khi các xe tải định di chuyển vào, nhân viên chỉ xua tay ra hiệu không nhận khách và hướng dẫn đi tiếp, không có lời lẽ hay hành vi thiếu chuẩn mực.

"Dù sự việc có thể xuất phát từ hiểu nhầm nhưng tôi xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu”, bà P. viết.

Chủ quán cam kết tuyệt đối không có chủ trương phân biệt đối xử hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh địa phương, môi trường du lịch. Sau sự việc, quán đã chấn chỉnh, nhắc nhở nhân viên và tăng cường quản lý để không tái diễn tình huống tương tự.

Trước đó, ngày 22/2, tài khoản Facebook có tên Q.S.T., tự nhận là tài xế xe đầu kéo, đăng tải video cùng nội dung “bóc phốt” một quán bún bò ở đầu phía Bắc đường tránh Huế (nhánh quốc lộ 1), đoạn qua địa bàn phường Kim Trà.

Tài khoản cho biết sáng cùng ngày, anh và đồng nghiệp điều khiển phương tiện ghé vào một quán bún bò để ăn sáng nhưng không được tiếp đón, bị “đuổi thẳng” với ngôn từ thiếu nhã nhặn. Sau khi bị từ chối, nam tài xế cho biết ghé một quán khác cách đó khoảng 200m để ăn và được đón tiếp niềm nở.

Nội dung “bóc phốt” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, trong đó có nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay quán ăn bị phản ánh. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc và chủ quán lên tiếng xin lỗi, tài khoản Q.S.T. đã xóa clip “bóc phốt” và đăng tải nội dung khác và khẳng định "tiếp tục ghé quán ăn để ủng hộ".