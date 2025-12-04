Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Phụ huynh mong chuyển trường cho con

Ngày 4/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo địa phương, cơ sở giáo dục có biện pháp chấn chỉnh vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai và xử lý kỷ luật tập thể, các cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo phường Thống Nhất khẩn trương chấn chỉnh, ngăn chặn bạo lực học đường, áp dụng hình thức kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trước giờ thể dục (Ảnh: Cắt từ clip).

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền đạo đức, kỹ năng sống; ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên nâng cao trách nhiệm quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt tâm lý học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

Nhà trường cần phát huy vai trò của học sinh trong việc tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực.

Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện UBND phường Thống Nhất cho biết sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp nhà trường đến thăm hỏi gia đình nữ sinh bị đánh và động viên em sớm ổn định tâm lý, trở lại học tập.

Phường cũng yêu cầu trường tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và các cá nhân liên quan trong công tác quản lý học sinh.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, cho biết đơn vị đang chờ kết luận từ công an và phường để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo bà Vân, nhà trường cũng đã đến thăm hỏi nữ sinh bị đánh hội đồng nhưng đến nay em này vẫn chưa trở lại lớp. Phụ huynh đang mong muốn được chuyển trường khác cho con.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 28/11, trước giờ vào tiết thể dục, em Đ.T.N.T. (học sinh lớp 7) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng ngay trong sân trường. Dù chứng kiến sự việc, nhiều học sinh không can ngăn mà hò reo, quay clip.

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ mâu thuẫn việc mượn bài trong giờ mỹ thuật.

Theo đó, em T. mượn bài của bạn P. để nộp nhưng sau đó báo mất, dẫn đến mâu thuẩn giữa 2 bên. Đến trưa 28/11, P. cùng một số bạn đã hành hung T. trong khuôn viên trường.