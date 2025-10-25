Vụ lật xe 4 người thương vong: Phút sinh tử trên đèo Ngọc Vin

Ngày 25/10, ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết 2 người bị thương trong vụ tai nạn lật xe tải trên đèo Ngọc Vin, xã Rơi Kơi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 23/10 đã xuất viện.

Nạn nhân bị thương là ông H.M.Đ. (52 tuổi, trú tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) và ông L.P.T. (38 tuổi, trú tại xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) chỉ bị thương nhẹ, xuất viện vào chiều 24/10.

Ông L.P.T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về vụ tai nạn (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông L.P.T. cho biết trưa 23/10, sau khi ăn cơm xong, ông nằm nghỉ ở phía sau cabin. Hai người khác là một đôi vợ chồng ngồi trước cabin cùng tài xế Đ..

“Khi tôi đang ngủ, ông Đ. bỗng hét lớn "xe mất phanh". Ô tô lúc này rung lắc mạnh rồi tông mạnh vào hộ lan, lao thẳng xuống taluy âm. Sau khi va chạm, tôi cố vươn người ra đập cửa kính chắn gió để tìm cách thoát khỏi chiếc ô tô bị bẹp nát”, ông L.P.T. kể.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Ngọc Vin (Ảnh: Chí Anh).

Tài xế Đ. cho biết ngày 23/10, ông lái xe đi Gia Lai để giao gạch men cùng máy móc nông nghiệp cho khách. Khi về đến đèo Ngọc Vin, xe bất ngờ bị mất phanh.

“Vì xe đang xuống dốc, tôi đã tìm mọi cách để hãm tốc độ và cố đánh lái tránh để ô tô lao xuống vực sâu. Đáng tiếc, đôi vợ chồng trên xe đã tử vong”, ông Đ. nói.

Đôi vợ chồng mà ông Đ. nói đến là ông Đ.V.T. (SN 1980) và bà Đ.T.H. (SN 1982), trú tại thôn 9, xã Ia Hiao, cùng ngồi trên cabin với ông Đ.. Chiều 24/10, UBND xã Ia Hiao đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông T.. Được biết vợ chồng ông có 3 người con, trong đó 2 con đang trong độ tuổi đi học.

Gia đình tổ chức tang lễ cho vợ chồng ông Đ.V.T. (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 23/10, ông Đ. điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 47A-294.xx, lưu thông trên Quốc lộ 14C, khi đến đoạn đèo Ngọc Vin thì gặp tai nạn và lật nghiêng.

Hậu quả, vợ chồng ông Đ.V.T. tử vong tại chỗ. Tài xế Đ. và ông L.P.T. bị thương.