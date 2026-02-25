Vụ du khách Mỹ bị "chặt chém" 1 triệu đồng: Lái xe ôm trả lại 800.000 đồng

Chiều 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng vừa xác định được danh tính lái xe ôm có hành vi "chặt chém" một nữ du khách quốc tịch Mỹ số tiền 1 triệu đồng.

Theo vị lãnh đạo, người đàn ông làm nghề lái xe ôm là ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Nữ du khách người Mỹ đã được trả lại số tiền 800.000 đồng (Ảnh: Hoàng Tùng).

"Tại trụ sở công an, ông L. cho biết có đón nữ du khách là bà C.A. (quốc tịch Mỹ) ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và tự ý đưa du khách di chuyển ngoài lịch trình ban đầu rồi lấy của nữ du khách 1 triệu đồng", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo lãnh đạo phường Hoàn Kiếm, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông L. đã cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi nữ du khách. Theo đó, bà C.A. đã nhận lại 800.000 đồng và mong muốn các đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở đối với ông L., tránh trường hợp khác tương tự xảy ra.

Trước đó, ngày 24/2, chính quyền phường Hoàn Kiếm nhận được trình báo của bà C.A., phản ánh bị một lái xe ôm chở vòng vèo qua một số tuyến phố và "chặt chém" giá cao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn vào cuộc xác minh sự việc.