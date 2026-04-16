Vụ bé gái giãy giụa vì bị bóp mũi, miệng: Mẹ bóp con để chọc tức "chồng hờ"

Sáng 16/4, Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi tác động vào mặt bé gái như clip đăng tải trên mạng xã hội đến trụ sở để làm việc.

Người phụ nữ trong clip là chị B.T.T. (33 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) và người bị tác động vào mặt là bé P. (8 tháng tuổi, con gái của chị T.).

Bé gái bị mẹ ruột bóp chặt vào mặt, mũi (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại cơ quan công an, chị T. khai nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, chị sinh được một người con vào năm 2022 và con út là bé P..

Thời gian qua, giữa chị và "chồng hờ" thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15/4, quá trình nói chuyện, đôi bên lại tiếp tục cãi vã nhau. Để trêu tức "chồng hờ", chị T. đã dùng tay bóp chặt mũi, miệng của con gái 8 tháng tuổi và quay lại clip gửi cho bố cháu bé.

Công an xã Ea Kar đã yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành với trẻ em và lập biên bản để xử lý theo quy định pháp luật.

Cháu bé giãy giụa có dấu hiệu khó thở vì bị tác động vùng mặt (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục xiết chặt vùng mặt của bé gái đang nằm ngửa trên giường.

Bị tác động vào vùng mặt, nạn nhân gồng mình giãy giụa, khóc lớn, cố gắng thoát ra, mặt đỏ bừng do có dấu hiệu khó thở. Tuy nhiên, người này đã kéo cháu bé lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bóp mạnh vùng mũi, miệng của bé rất thô bạo.

Clip sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi của người phụ nữ này. Nhiều người lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ an toàn cho cháu bé.