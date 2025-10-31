VNVC hợp tác GSK sớm đưa thuốc trị ung thư, vaccine thế hệ mới về Việt Nam

Ngày 30/10, tại London (Anh), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western, Công ty Vaccine Việt Nam VNVC đã trao văn kiện nâng tầm hợp tác chiến lược với Công ty dược phẩm GSK Việt Nam (thuộc Tập đoàn GSK - Anh) về tiếp cận thuốc, vaccine mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vaccine.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí Thư Tô Lâm, ông Matt Western - Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh chứng kiến lễ trao văn kiện giữa ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế (Ảnh: HTN).

Hợp tác này nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc tiếp cận thuốc và vaccine tiên tiến do GSK phát triển, đặc biệt là đưa sớm những loại thuốc đặc trị mới sản xuất tại các nhà máy hiện đại, chiến lược toàn cầu của GSK ở Worthing và Barnard Castle (Anh) về Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (gần 17.000 tỷ đồng) trong 5 năm tới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu lâm sàng và trao đổi kiến thức cũng như thực hành tốt về sản xuất vaccine.

Ngoài ra, phía VNVC Việt Nam cũng chú trọng quan tâm hàng đầu đến việc tiếp cận vaccine thế hệ mới, thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị và thuốc ung thư. Hai bên tiến tới tìm hiểu cơ hội trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất vaccine để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng tại chỗ các vaccine quan trọng trong tương lai.

Thỏa thuận hợp tác giữa VNVC và GSK tập trung vào việc tăng cường sớm tiếp cận thuốc, vaccine mới cho người dân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vaccine (Ảnh: Hà Ngân).

Tại buổi trao văn kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ba trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, trọng tâm đầu tiên là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước chuyên về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, năng lượng thông minh, y tế, kỹ thuật hóa học và các công nghệ chiến lược mang tính chuyển đổi. Thứ hai, tăng cường đầu tư và trao đổi chuyên gia cao cấp, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, chia sẻ dữ liệu và triển khai các chương trình hợp tác công nghệ toàn diện.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy của Vương quốc Anh trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới. Chính phủ hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp, khuyến khích các hình thức hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Anh.

Người lớn tiêm vaccine phòng Zona thần kinh (GSK) tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC (Ảnh: Khánh Hòa).

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC và Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC cho biết, VNVC và GSK đã có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện nhiều năm, phối hợp đưa về Việt Nam nhiều loại vaccine thế hệ mới, góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng khan hiếm vaccine cho trẻ em và người lớn, thay đổi cơ bản năng lực cung ứng các vaccine thiết yếu ngoài chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Hệ sinh thái y tế VNVC - Tâm Anh đã có hợp tác thương mại, đào tạo nâng cao năng lực nhân sự y tế và các hoạt động khác với GSK lên tới gần 400 triệu bảng Anh (tương đương hơn 13.000 tỷ đồng) và tiếp tục tăng trưởng mỗi năm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Hệ thống Tiêm chủng VNVC, các vaccine của GSK đã phổ biến và chiếm thị phần lớn hàng đầu trong số các hãng dược phẩm có mặt tại thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam.

“Thỏa thuận này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc và vaccine thế hệ mới cho người dân Việt Nam, mà còn là những bước tiến quan trọng hướng tới tăng cường năng lực sản xuất dược phẩm sinh học hiện đại, tự chủ y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói.

Bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á Thái Bình Dương, khu vực quốc tế, cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của GSK, giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực vaccine và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp tại cộng đồng trong khu vực.

“Hợp tác chiến lược với VNVC trong những năm tiếp theo đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới như thuốc đặc trị, thuốc ung thư, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng suốt đời, và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng”, bà Kaja nhấn mạnh.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VNVC - Tâm Anh - GSK diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM William Lawrenson, tháng 10 (Ảnh: Thanh Luận).

Trước đó, vào tháng 10, tại TPHCM, với sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM William Lawrenson, Công ty Vaccine Việt Nam VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam đã có chương trình làm việc đoàn cấp cao và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiếp cận thuốc và vaccine mới, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng cũng như trao đổi kiến thức trong sản xuất vaccine.

Lễ trao văn kiện tại London (Anh) lần này là minh chứng cho sự củng cố và nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các bên trước lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam từ phòng ngừa đến điều trị. Từ đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo công nghệ dược sinh học của khu vực.