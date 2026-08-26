CĐV Việt Nam "nhuộm đỏ" sân Mỹ Đình, chờ tuyển Việt Nam lập chiến tích

"Chúng tôi đã bay từ Lào về Việt Nam để được chứng kiến trận chung kết lịch sử của đội tuyển trên sân nhà", anh Ngô Chiến Thắng, một CĐV trung thành của tuyển Việt Nam bày tỏ với PV Dân trí khi xếp hàng để vào SVĐ quốc gia Mỹ Đình cổ vũ đội nhà trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 20h tối nay (26/8).

CĐV Việt Nam tập trung đông nghịt trước sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thế Nam).

Anh Chiến Thắng cho biết, nhóm của anh có 5 người đã bỏ hết công việc của mình tại Lào để trở về Việt Nam kịp xem trận chung kết lịch sử của đội tuyển trên sân nhà. Đáng chú ý, anh Chiến Thắng cùng nhóm bạn đã phải chi ra 20 triệu đồng để sở hữu 5 tấm vé ở khu vực khán đài B, dù giá gốc mỗi vé chỉ 1,2 triệu đồng.

"Dù biết giá vé đắt nhưng chúng tôi chấp nhận chi tiền vì không muốn bỏ lỡ trận đấu có ý nghĩa lịch sử của đội nhà. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 2-0 để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026", anh Thắng chia sẻ.

5 tấm vé có giá 20 triệu đồng nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn sẵn sàng chi ra để cổ vũ đội nhà (Ảnh: Thế Nam).

Anh Thắng chỉ là một trong hàng nghìn CĐV Việt Nam có mặt từ sớm trước SVĐ quốc gia Mỹ Đình khi trận đấu 20h mới diễn ra. Không khí trên đường Lê Quang Đạo trước sân Mỹ Đình trở nên náo nhiệt với hàng nghìn CĐV trong trang phục cờ đỏ sao vàng cùng nhau thổi kèn, đánh trống và ca hát.

Theo khảo sát của PV Dân trí, gần sát giờ thi đấu nhưng vẫn còn nhiều phe vé chào mời người mua. Giá vé ở khán đài A và khán đài B được rao bán khoảng 8 triệu đồng một cặp, riêng các khán đài C, D có giá khoảng 4 triệu đồng một cặp.

Hai CĐV mang theo cúp tự chế để cổ vũ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thế Nam).

Chị Nguyễn Thùy Dương đến từ Hà Đông cho biết giá vé khá cao khiến chị và bạn của mình ban đầu vẫn ngần ngại mua vé vào xem, nhưng chứng kiến không khí náo nhiệt từ mọi người khiến cả hai quyết định chi tiền để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có trên sân nhà.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến sân vận động để xem đội tuyển thi đấu. Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời, mọi người đều tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch. Tôi dự đoán tỷ số trận chung kết lượt về sẽ là 2-1, đủ để đội tuyển chúng ta đăng quang", chị Thùy Dương cho biết.

CĐV Việt Nam gây chú ý với chiếc mũ hình rồng khi đến sân cổ vũ đội nhà (Ảnh: Thế Nam).

Không khí trước giờ bóng lăn trở nên náo nhiệt (Ảnh: Thế Nam).

Một CĐV khác gây chú ý với nhiều người là anh Đỗ Quang Hưởng khi đội trên đầu một chiếc mũ hình rồng để cổ vũ đội nhà. "Tôi là CĐV trung thành của tuyển Việt Nam và chưa bỏ lỡ trận đấu nào của đội tuyển trên sân nhà. Trận chung kết lượt đi vừa qua, tôi cũng đã bay sang Thái Lan để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Chiếc mũ này tượng trưng cho hình ảnh "Rồng vàng", tôi luôn mang theo khi cổ vũ cho đội tuyển", CĐV đến từ Hải Phòng cho biết.

Khán đài của CĐV Thái Lan gần như bị bỏ trống dù chuẩn bị đến giờ thi đấu (Ảnh: Thế Nam).

Hình ảnh hoàn toàn trái ngược ở các khán đài của CĐV Việt Nam (Ảnh: Thế Nam).

Đến khoảng 19h, các ghế ngồi trên khán đài gần như được lấp kín bởi các CĐV đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý khu vực khán đài dành cho các CĐV Thái Lan gần như bỏ trống, cho thấy người hâm mộ nước này dường như bi quan về khả năng đội nhà có thể lật ngược tình thế khi tái đấu với tuyển Việt Nam.

"Thật tuyệt vời khi có mặt ở SVĐ để tận hưởng bầu không khí này. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng để mang niềm vui về cho người hâm mộ cả nước. Tối nay chúng tôi đã sẵn sàng "đi bão" nếu tuyển Việt Nam giành chiến thắng", anh Trần Trung Dũng, CĐV đến từ phường Bồ Đề (Hà Nội) khẳng định.