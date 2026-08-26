Người dân TPHCM xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch

Các cổ động viên TPHCM vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, các cổ động viên TPHCM nhảy lên ăn mừng.

Không khí vỡ òa của các CĐV trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Việt Nam hòa 2-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 nhờ hai bàn phản lưới của Thái Lan, qua đó thắng với tổng tỷ số 4-2 và bảo vệ danh hiệu.

Đội tuyển lần đầu bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup.

Đây cũng là chức vô địch thứ tư của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá Đông Nam Á.

Ở phút bù giờ cuối, Việt Nam ghi bàn nhờ sai lầm của đối thủ. Trong nỗ lực phá bóng để ngăn cản Xuân Son dứt điểm, Wanchai - cầu thủ vừa ghi bàn trước đó ít phút - phá bóng mạnh nhằm giải nguy cho Thái Lan. Nhưng bóng đi thẳng vào lưới nhà, trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Chatchai.

Niềm vui của các CĐV TPHCM khi Hoàng Hên ghi bàn.

Một CĐV TPHCM nâng cao chiếc cup vàng tự chế để mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Người hâm mộ TPHCM bùng nổ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khi Việt Nam vô địch.

Một người nước ngoài với băng rôn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!" vang vọng phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các du khách người nước ngoài "cháy" hết mình vì đội tuyển Việt Nam.

Một em nhỏ chăm chú theo dõi trận đấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các cổ động viên TPHCM với lá cờ Tổ quốc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.