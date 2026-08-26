Hàng nghìn CĐV TPHCM "đội mưa" tiếp sức tuyển Việt Nam

Tối 26/8, bất chấp cơn mưa lớn, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), tạo nên bầu không khí sôi động, rực lửa trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Dù 20h trận đấu mới chính thức khởi tranh, nhưng từ rất sớm, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được nhuộm đỏ bởi sắc cờ, băng rôn cùng những tiếng hò reo vang dội, không ngớt.

Mưa lớn không thể ngăn cản tinh thần yêu bóng đá của người dân TPHCM.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Hưng (47 tuổi, phường An Hội Đông) đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 17h.

Anh Hưng chia sẻ: “Với tinh thần bóng đá cuồng nhiệt, chúng tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng thuyết phục và lên ngôi vô địch ở giải ASEAN Cup 2026”.

Nhiều cổ động viên nhí cũng được bố mẹ đưa đến phố đi bộ để hòa mình vào không khí sôi động, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.

Cơn mưa nặng hạt không hề làm giảm đi tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV TPHCM.

Họ vẫn kiên trì đứng dưới mưa, hô vang khẩu hiệu, vẫy cờ, tạo nên một "biển đỏ" đầy nhiệt huyết.

Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và người hâm mộ đã mang theo trống, kèn, khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tập trung trước các màn hình lớn để cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển.

Một em nhỏ với cờ đỏ sao vàng, ngồi ngoài mưa cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay cả du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng chung niềm đam mê với trái bóng tròn.

Trận chung kết lượt về được đánh giá là màn đối đầu căng thẳng giữa hai kỳ phùng địch thủ của bóng đá khu vực. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam đang tràn đầy cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Chính vì vậy, không chỉ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, "trận đấu" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở nên sôi động không kém, với niềm tin và sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV TP.HCM dành cho tuyển Việt Nam.