Việt Nam thông tin về tình hình công dân và tàu mắc kẹt ở Trung Đông

Chiều 19/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về Việt Nam hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông.

Đối với các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và tàu, theo lời bà Hằng.

Khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: US Navy).

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng cho hay Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Ả rập Xê út, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam tại sở tại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Tại Ả rập Xê út, Đại sứ quán Việt Nam tại đây đã làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại và được phía nước sở tại đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Ả rập Xê út trong khu vực.

Bộ Ngoại giao cho hay đối với tàu có thuyền viên người Việt bị mắc kẹt tại cảng của Ả rập Xê út, theo đề nghị của Đại sứ quán, cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE, và các hãng hàng không UAE nhằm đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn (Dubai, Zayed), quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

Bộ Ngoại giao cho biết công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp”.

Một số thông tin đường dây nóng bảo hộ công dân tại các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông:

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Irắc, Siri): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616; +972 50 878 3373. Email: giooctv.mofa@gmail.com; thuynb.mofa@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp); +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: vnemb1@emirates.net.ae.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út (kiêm nhiệm Ô man, Ba ranh, Yemen): Số điện thoại: +966 59 573 1500; +966 54 069 5668; +966 56402 7319; +966 56 402 7310; +966 50 039 5148. Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qutar: +974 7708 8920. Email: vietnamembassy.doha@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: vnemb.kw@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Libăng): +201040808993. Email: consul.vnemb.eg@gmail.com.

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: baohocongdan@gmail.com.