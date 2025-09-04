Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan.

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Thượng tướng Zakir Hasanov và đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược góp phần tạo nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Đại tướng Phan Văn Giang mời Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC).

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, phù hợp quan hệ cấp Nhà nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung sau: Tăng cường trao đổi đoàn thúc đẩy hợp tác, đào tạo.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật, ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức, đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị nghiên cứu mở Phòng Tùy viên quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Tại buổi hội đàm Thượng tướng Zakir Hasanov trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời sang tham dự lễ kỷ niệm và thăm chính thức Việt Nam.

Thượng tướng Zakir Hasanov bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm quan hệ hai nước đã nâng lên cấp Đối tác Chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.