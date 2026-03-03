Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công các quốc gia có chủ quyền

Ngày 3/3, trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng.

"Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe dọa tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Bà Hằng cho biết Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Khói và lửa bốc lên sau khi một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran rơi xuống trung tâm Tel Aviv, Israel, ngày 28/2 (Ảnh: Flash90).

Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện.

Bộ Ngoại giao cho biết theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com.

Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber)

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com

Trước đó, sáng 28/2, quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran. Các đòn "không kích phủ đầu" của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây ra các vụ nổ làm rung chuyển nhiều thành phố, đặc biệt là Thủ đô Tehran.

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả Israel.