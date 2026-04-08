Việt Nam lên tiếng việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

Ngày 8/4, trước việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7/4 giữa Mỹ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.

Bà Hằng cho biết Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực.

Cùng với đó, tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Trước đó, ngày 2/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước khu vực lân cận đã rà soát, tổng hợp nguyện vọng của công dân Việt Nam ở sở tại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo bà Hằng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông tiếp tục duy trì các đường dây nóng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân về nước hoặc đi đến nước thứ ba an toàn.

"Đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ 556 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực tiếp tục theo dõi tình hình, duy trì liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sẵn sàng các kịch bản để kịp thời bảo hộ công dân, sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp", bà Hằng thông tin.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần tiếp tục duy trì theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp, theo Bộ Ngoại giao.