Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những ưu tiên khi nhậm chức Chủ tịch nước

Bài phát biểu nhậm chức với nhiều nội dung quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trước Quốc hội, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Trước đó, Tổng Bí thư nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội trong việc bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất thành công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là sự hội tụ từ lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc, hun đúc hào khí, quyết tâm mãnh liệt để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược, trong đó có mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chuẩn bị thực hiện nghi lễ tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho ông trọng trách này.

“Tôi ý thức sâu sắc đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng, Nhà nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, đồng thời cam kết sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc.

Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên hai cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển, gia tăng đóng góp của Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trước Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng toàn đảng, toàn dân tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tự chủ, tự lực, tự cường, nền quốc phòng an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại cùng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh sẽ kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước; xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại; phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập việc phát triển con người, nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững.

Đi kèm với đó là xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm

Không thể để đất nước tụt hậu, nhân dân mất cơ hội phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ định hướng triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới; với phương châm “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm”; đưa đất nước hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Hoàn thiện và triển khai Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, cũng là định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ưu tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết sẽ ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

“Tôi mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, để tôi hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của người đứng đầu nhà nước: bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc.

“Với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng.

