Việt Nam lần đầu xét nghiệm viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn Mỹ

Viêm gan siêu vi D (HDV) là virus vô cùng nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này “đi chung”, tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2-3 lần.

Việt Nam đang có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B. Khoảng 0,5% những người nhiễm virus viêm gan B mạn tính sẽ phát triển thành ung thư gan mỗi năm.

Tuy nhiên hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus nhằm phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan, nâng cao năng lực điều trị bệnh gan ở Việt Nam.

Nghiên cứu HEP-D là dự án nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford.

Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D. Nghiên cứu sẽ được triển khai đa trung tâm tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội, BVĐK Tâm Anh TPHCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026, nhằm mục tiêu giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả.

Nghiên cứu còn đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, tăng cơ hội cho người bệnh Việt Nam tiếp cận các loại thuốc điều trị mới; nâng cấp năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm gan nói chung theo chuẩn quốc tế của hệ thống bệnh viện trong nước.

Đây cũng là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước của hai Chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford từng công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D, từ ngày 15/11/2023 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Theo bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, từ ngày 25/11, gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B đầu tiên tham gia nghiên cứu HEP-D sẽ được Viện Nghiên cứu Tâm Anh tài trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu.

Người tham gia nghiên cứu cần đủ tiêu chí từ 16 tuổi trở lên, đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến khám một lần duy nhất với bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, lấy máu để xét nghiệm virus viêm gan D.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh thao tác trên hệ thống LI-COR Odyssey DLx (Mỹ) - thiết bị phân tích huỳnh quang kỹ thuật số hóa ứng dụng đọc kết quả trong xét nghiệm xác định kháng thể virus viêm gan D (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Theo bác sĩ Phương Lễ Trí, xét nghiệm viêm gan D đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường.

Do đó, ngay sau khi ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) đã tiếp nhận và trực tiếp đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm viêm gan siêu vi D theo “tiêu chuẩn Stanford” cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Trang thiết bị hiện đại tại hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn đầu tư Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO…

Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, phân tích chuyên sâu, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế với quy mô lớn, độ chính xác cao, chi phí thấp hơn nhiều lần so với các trung tâm ở nước ngoài.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh ứng dụng hàng loạt công nghệ, thiết bị chuyên dụng hàng đầu thế giới trong chẩn đoán, đánh giá các bệnh lý liên quan mật thiết với viêm gan B, D và các bệnh khác về gan, mật.

Bên cạnh năng lực xét nghiệm, giải phẫu bệnh vượt trội cho các bệnh viêm gan, bệnh về gan, bệnh viện còn có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên điều trị bệnh gan - mật.

BVĐK Tâm Anh trang bị hệ thống Robot Artis Pheno chụp mạch hiện đại, hỗ trợ bác sĩ can thiệp mạch (như TACE) để tắc mạch nuôi u gan, từ đó giúp giữ lại nhiều mô gan lành (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Việc BVĐK Tâm Anh triển khai xét nghiệm viêm gan siêu vi D chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam giúp quá trình đánh giá, sàng lọc được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn, không phải gửi mẫu nghiên cứu ra nước ngoài, vốn kéo dài thời gian, dễ sai lệch và tốn kém.

Khi xác định được bệnh nhân có đồng nhiễm viêm gan siêu vi B - D, bác sĩ xây dựng chiến lược điều trị viêm gan B phù hợp, chủ động kiểm soát nguy cơ xơ gan, ung thư gan hiệu quả, an toàn, duy trì sức khỏe lâu dài cho người bệnh và cộng đồng.