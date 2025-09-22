Việt Nam coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Nhân dịp dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 tại New York kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Seattle, bang Washington, tiến hành một số hoạt động song phương.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Boeing Field có Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck và Phu nhân; Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs và lãnh đạo Tập đoàn Boeing. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Tại Sealtle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck, nhân dịp chuyến công tác tham dự Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tới Mỹ và Liên Hợp Quốc vào đúng dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023-2025); khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Mỹ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington.

Phó Thống đốc Denny Heck chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực; trong đó bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam góp phần cân bằng thương mại giữa hai nước.

Phó Thống đốc khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó Thống đốc Heck cũng đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không; bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc Denny Heck cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mời Lãnh đạo bang sớm vào thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ hai nước và giữa bang với Việt Nam nói riêng.