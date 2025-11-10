Việt Nam cập nhật tiến bộ y học về vaccine RSV cho người lớn, có bệnh nền

Hội nghị khoa học với chủ đề “Bảo vệ người lớn tuổi khỏi gánh nặng RSV: Từ nhận thức đến chủ động phòng ngừa bằng vaccine có chất bổ trợ” diễn ra tại Viện nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Đây là hoạt động trao đổi khoa học đầu tiên sau ký kết nâng cấp hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm GSK và Hệ sinh thái Tiêm chủng vaccine VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại London, Anh vào ngày 30/10 về tăng cường tiếp cận thuốc và vaccine mới.

RSV - “sát thủ” với người cao tuổi, người bệnh mạn tính

Theo các chuyên gia, virus hợp bào hô hấp RSV được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm phế quản nặng khiến người cao tuổi nhập viện và tử vong. Đến nay, RSV vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, trong khi virus này có thể lây trung bình cho khoảng 5 người, cao gấp đôi so với tốc độ lây của Covid-19 và gấp 3 lần so với cúm mùa.

Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm, có khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên với khoảng 200.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong nội viện.

Các chuyên gia trao đổi tại Hội nghị khoa học “Bảo vệ người lớn tuổi khỏi gánh nặng RSV: Từ nhận thức đến chủ động phòng ngừa bằng vaccine có chất bổ trợ” ngày 8/11 (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

TS.BS.CKII Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, RSV có thể gặp ở mọi lứa tuổi và tái nhiễm nhiều lần. Người cao tuổi với các bệnh nền như bệnh mạch vành, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, đái tháo đường, suy thận… có nguy cơ cao nhiễm RSV và tử vong, tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cấp tính, đột quỵ, suy tim.

Bác sĩ Xuân chia sẻ một ca bệnh nam giới 58 tuổi, nhiễm RSV trên nền bệnh đái tháo đường không kiểm soát tốt và tăng huyết áp. Sau vài ngày nhập viện, bệnh nhân diễn tiến nặng, xuất huyết não, liệt nửa người và tử vong dù được điều trị tích cực.

Bác sĩ Xuân dẫn nghiên cứu được Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (Anh) thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016 cho thấy RSV là tác nhân chiếm tỷ trọng cao nhất trong số 4.500 bệnh nhân nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính ở 5 địa phương: Ba Vì, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Người bệnh nhiễm RSV cũng có mức độ bệnh nặng hơn, thời gian nằm viện dài hơn, đặc biệt ở bệnh nhân đồng nhiễm RSV với tác nhân khác.

Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tham dự hội nghị chiều ngày 8/11 (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Bước tiến công nghệ từ châu Âu và kỳ vọng của Việt Nam

Hội nghị đã công bố giải pháp phòng ngừa RSV là vaccine dành riêng cho người cao tuổi và người có bệnh nền, được phát triển bởi Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh).

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương cho biết với công thức đột phá, vaccine RSV của GSK mang lại đáp ứng miễn dịch cao, giúp người cao tuổi, kể cả có bệnh nền được bảo vệ hiệu quả, đồng thời giảm rõ rệt nguy cơ phản ứng bất lợi sau tiêm.

Giáo sư, hiệp sĩ Jonathan Van Tam kỳ vọng việc sớm triển khai vaccine RSV tại Việt Nam sẽ giảm gánh nặng do RSV gây ra cho nhóm cao tuổi và có bệnh nền (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Đánh giá về giải pháp vaccine phòng RSV cho người cao tuổi, Giáo sư, hiệp sĩ Jonathan Van Tam cho biết, RSV đã tồn tại từ lâu và bệnh gây gánh nặng nghiêm trọng ở người cao tuổi với nhiều ca nhập viện và tử vong mỗi năm.

“Tôi hy vọng Việt Nam sẽ khuyến nghị rộng rãi việc sử dụng vaccine này cho người cao tuổi và người có bệnh nền, từ đó góp phần tăng cường bảo vệ cho nhóm nguy cơ cao”, Giáo sư Jonathan Van Tam kỳ vọng.

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chia sẻ, vaccine phòng RSV hiện được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới. Vaccine được nhiều tổ chức y tế khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người 50-59 tuổi có nguy cơ cao.

BS.CKI Bạch Thị Chính chia sẻ vaccine RSV của GSK đã được Bộ Y tế phê duyệt từ tháng 7/2025 (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine này từ tháng 7/2025, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận sớm và phòng ngừa chủ động, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

“Hệ thống Tiêm chủng VNVC với gần 250 trung tâm hiện đại trên toàn quốc và 11.000 cán bộ nhân viên đã chuẩn bị về quy trình, cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn để sẵn sàng triển khai tiêm vaccine này rộng rãi trên toàn quốc một cách an toàn và hiệu quả trong thời gian tới”, bác sĩ Chính cho hay.