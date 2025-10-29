Viện Nghiên cứu Tâm Anh hợp tác Đại học Oxford về đào tạo, nghiên cứu, đổi mới y tế

Sự kiện diễn ra trong buổi nói chuyện về chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm với cộng đồng trí thức cấp cao của Anh và Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư đến Vương quốc Anh.

Đồng thời, sự kiện cũng hiện thực hóa những cam kết mà Tâm Anh và Oxford đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hồi tháng 1.

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ lịch sử và quan trọng, sâu sắc của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói ‘một hình mẫu hợp tác mới’, tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.

Hợp tác giữa Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford thể hiện giá trị quan trọng, khi thiết lập mối quan hệ công bằng trong đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Hợp tác giữa Tâm Anh và Oxford trở nên ý nghĩa hơn khi Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân được Đảng và Nhà nước xác định là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 3 từ trái qua) và GS Irene Tracey (thứ 2 từ trái qua) - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh (thuộc Hệ thống Y tế Tâm Anh) và Đại học Oxford, ngày 28/10 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Nội dung Hợp đồng hợp tác giữa Tâm Anh và Oxford tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, quản lý y tế, nghiên cứu ứng dụng đổi mới sáng tạo trong công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam cũng như đóng góp sáng kiến kinh nghiệm cho toàn cầu.

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nghiên cứu chung về giải pháp khám chữa bệnh, phòng ngừa, điều trị các bệnh: ung thư, tim mạch, tiểu đường và đột quỵ - những bệnh đang gia tăng nhanh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Ở giai đoạn đầu hợp tác, hai bên tập trung triển khai các khóa đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị dữ liệu y tế, cùng những chuyên đề về nghiên cứu - phát triển trong lĩnh vực y tế và chương trình trao đổi chuyên gia.

Máy quét slide kỹ thuật số Pannoramic 250 FLASH III đánh giá chỉ dấu sinh học trong dự án nghiên cứu VISTA-1 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Dự kiến tháng 12/2025, hai bên sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo chuyên sâu đầu tiên dành cho đội ngũ nhà khoa học và cán bộ quản lý y tế tại Việt Nam, do các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu của Đại học Oxford trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn.

Nhân dịp này, trang thông tin điện tử của Chương trình hợp tác Tâm Anh - Oxford Partnership (TOP) cũng chính thức công bố, đặt trên hai nền tảng của Đại học Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (tamri.vn), nhằm giới thiệu, cập nhật thông tin về các khóa đào tạo, chương trình trao đổi chuyên gia và dự án nghiên cứu chung, tạo điều kiện để các nhà khoa học và học viên trên toàn thế giới dễ dàng tham gia. Dự kiến, website sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 11/2025.

Phó Giáo sư Proochista Ariana, Thành viên Hội đồng Trường, Phụ trách Phát triển Quốc tế Đại học Oxford cho biết đánh giá cao mối hợp tác này và cơ hội học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và triển khai nhiều hoạt động thăm, làm việc song phương tại Việt Nam và Vương quốc Anh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Viện Nghiên cứu Tâm Anh đã triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế với các đối tác hàng đầu như Đại học Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Anh), các tập đoàn dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, GSK, Abbott…

Viện Nghiên cứu Tâm Anh tiên phong hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín nhằm thúc đẩy sự phát triển y học Việt Nam.

Năm 2024, Viện Nghiên cứu Tâm Anh trở thành điểm thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ngoài nước Mỹ tham gia nghiên cứu thuốc miễn dịch đường uống RBS2418 điều trị ung thư, song song với các nhà khoa học tại Đại học UCSF và Stanford.

Đến tháng 10/2025, Viện được công nhận mã số nghiên cứu trong mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh), đủ điều kiện tham gia các thử nghiệm lâm sàng thuốc và vaccine thế hệ mới.

Viện đang thực hiện hơn 30 thử nghiệm lâm sàng trong các lĩnh vực như thoái hóa khớp, hỗ trợ sinh sản, ung thư, bệnh truyền nhiễm và béo phì.

Theo BS.CKI Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Y tế Tâm Anh đạt được những thỏa thuận hợp tác chính thức với các đối tác hàng đầu thế giới nhờ sự uy tín, sức sáng tạo, dám thử thách và năng lực thực tiễn vượt trội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC và nhiều dịch vụ y tế liên quan.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư đồng bộ máy móc hiện đại như CT, MRI và robot phẫu thuật, nổi bật là Robot Modus V Synaptive, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Hệ thống Y tế Tâm Anh bao gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TPHCM, Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Hệ thống có gần 25 năm hình thành và phát triển với 5 cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, quy mô lớn, uy tín, chất lượng hàng đầu trên cả nước.