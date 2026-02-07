Vỉa hè ở Hà Nội thành "con kênh" lầy lội, người dân khốn khổ ngày giáp Tết

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Tuân do UBND quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội) phê duyệt vào năm 2018, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều trở ngại do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại liên quan. Sau nhiều lần chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại, đến tháng 11/2024, phần lớn các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu do thay đổi chủ đầu tư, quy trình và thủ tục đấu thầu.

Theo phản ánh của người dân, khoảng một tuần nay, vỉa hè dọc hai bên đường Nguyễn Tuân đoạn gần ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi bị đào sâu 1-2m và rộng khoảng 2m để làm cống thoát nước.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết các hộ dân sống dọc 2 bên đường Nguyễn Tuân đều mở cửa hàng kinh doanh buôn bán hoa quả, thời trang, cửa hàng tóc, quần áo,... nên việc đào cống những ngày giáp Tết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán, đi lại.

Sau khi các máy móc chuyên dụng đào cống thoát nước, các công nhân tiến hành san lấp để sớm trả lại mặt bằng sạch cho người dân sinh hoạt, sớm ổn định trước Tết.

Chiều 6/2, các công nhân tiến hành lắp ống cáp ngầm, dây điện ngầm. Nam kỹ sư làm việc tại công trường cho biết, việc thi công đang diễn ra khẩn trương, các công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" để có thể sớm trả lại mặt bằng sạch cho người dân.

Chiều 6/2, trên công trường có khoảng 10 máy xúc làm việc liên tục để đào cống thoát nước, còn lại các hạng mục khác việc thi công diễn ra cầm chừng.

Cống thoát nước đào trước nhà dài, rộng như "con kênh" khiến một số người dân phải đi mượn tấm gỗ, tấm kim loại lắp cầu tạm để vào nhà.

Người dân chật vật đi qua "kênh" ngay trước cửa nhà.

"Theo dự định qua Tết Nguyên đán mới đào cống thoát nước nhưng không hiểu sao lại thực hiện gấp rút trước Tết. Chúng tôi không nhận được thông báo cụ thể nên lấy hàng hóa về để bán Tết, giờ không có lối vào nhà, không bán được hàng vô cùng khổ", chị Nguyễn Thị Thủy buôn bán hoa quả trên đường Nguyễn Tuân nói và bày tỏ mong muốn đơn vị thi công sớm trả lại mặt bằng sạch để người dân có thể kinh doanh, buôn bán những ngày cận Tết.

"Nhà tôi thuê 22 triệu đồng/tháng, cả năm trông chờ vào mấy ngày Tết mà gần tuần nay hầu như không buôn bán được gì nên ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng", chị Thủy bức xúc chia sẻ.

Chiều 6/2, do trước nhà là công trường lầy lội, một số người phải nhờ sự giúp đỡ của máy xúc để ra khỏi nhà.

Bà Huệ (63 tuổi) ngán ngẩm khi việc kinh doanh buôn bán những ngày giáp Tết bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà cho rằng, các đơn vị thi công có thể làm cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thiện đến đấy để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống người dân hai bên đường cũng như các phương tiện lưu thông.

Nhiều đoạn đường bị đào xới, vật liệu xây dựng để ngổn ngang nhưng không được bố trí rào chắn đầy đủ, thiếu biển cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đoạn trước cổng khu chung cư tại số 90 Nguyễn Tuân lầy lội khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

"Khu vực này ngày mưa lầy lội còn trời nắng bụi mù mịt, người dân chúng tôi rất khốn khổ. Ngay khu vực này (đoạn trước cổng khu chung cư số 90 Nguyễn Tuân) mấy hôm nay ngày nào cũng có người ngã vì đi vào vũng nước bẩn", chị Thủy bán hàng trên đường Nguyễn Tuân chia sẻ.

Đất đào cống chất đống ngay bên đường nhưng không được che chắn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn bùn, nước tràn ra lòng đường.

Bụi bủa vây trắng xóa cả tuyến đường khiến người tham gia giao thông phải vất vả chống chọi.

Do tuyến đường bị thu hẹp nên vào giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc.

Trong giờ cao điểm chiều 6/2, quan sát từ trên cao có thể nhận thấy việc ùn tắc ở đường Nguyễn Tuân cũng là một trong những nguyên nhân khiến đường Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài.

Được biết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn đang xử lý những vướng mắc cuối cùng về công tác giải phóng mặt bằng khu nhà tập thể 2 tầng tại địa chỉ số 35A Nguyễn Tuân, liên quan đến 6 hộ gia đình.

Tuyến đường có chiều dài 720m, điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân. Mặt đường được mở rộng lên 21m, trong đó lòng đường chiếm 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3m (Ảnh: Mạnh Quân).