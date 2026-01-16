Vật lạ phát nổ khiến 2 học sinh ở Nghệ An bị thương

Chiều 16/1, tại xã Quỳnh Văn (Nghệ An), một vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến 2 học sinh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc vật liệu gây nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, 2 học sinh (chưa rõ danh tính) có mặt tại nhà một hộ dân ở xã Quỳnh Văn. Trong quá trình nghịch hoặc thao tác với một vật chưa xác định, bất ngờ xảy ra vụ nổ.

Một em bị thương nghi nghịch vật phát nổ gây bỏng phần mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt chạy đến. Hai học sinh được phát hiện trong tình trạng bỏng, cháy sém vùng mặt, tay, chân và tóc. Người dân nhanh chóng đưa cả 2 đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho hay: “Hiện tôi chưa nắm được đầy đủ thông tin. Xã đã giao Công an xã kiểm tra và báo cáo cụ thể để làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Một em nhỏ hơn bị cháy vùng mặt và tay chân (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an xã Quỳnh Văn cho biết gia đình các cháu trình bày khả năng vụ việc liên quan đến việc sạc điện thoại nổ, gây thương tích.

Tình trạng sức khỏe của 2 em đang được theo dõi tại cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.