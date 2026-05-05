CSGT xử phạt nhiều người giao hàng chế thêm thùng sau xe máy

Sáng 5/5, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 6 (đoạn qua phường Kiến Hưng, TP Hà Nội). Tại đây, CSGT xử lý hàng loạt trường hợp lái xe máy chở hàng cồng kềnh, xe kéo theo xe khác, trong đó có cả xe ba bánh tự chế.

Một shipper lắp thùng xe phía sau xe máy để chở hàng hóa, bị CSGT xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, để chở được nhiều hàng hóa, tăng thêm thu nhập, một số shipper (người giao hàng) đã tự ý cải tạo, độ chế phương tiện, gắn thêm thùng hàng hoặc kéo theo xe phía sau. Những phương tiện này khi tham gia giao thông thường cồng kềnh, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao như quốc lộ 6.

Lúc 9h15, tổ CSGT phát hiện anh Đ.V.D. (SN 2001, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy kéo theo xe khác khi tham gia giao thông. Tổ công tác đã dừng xe, lập biên bản xử lý theo quy định.

Để chở thêm được hàng, tài xế D. đã độ chế phương tiện, kéo thêm thùng xe phía sau (Ảnh: Ngọc Tiến).

Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp vi phạm tương tự. Cả hai trường hợp này đều là nhân viên giao hàng của Công ty SPX.

Anh Đ.V.D. cho biết, thu nhập của anh được tính theo mỗi đơn hàng, dao động từ 3 đến 5.000 đồng/đơn. Do đó, để chở được nhiều hàng hơn, anh này đã tự đóng thêm thùng phía sau xe để phục vụ công việc.

Với vi phạm nêu trên, cả 2 tài xế xe máy đều bị CSGT xử phạt 700.000 đồng.

Đại úy Phạm Văn Nghĩa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đơn vị này đã tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, xe tự chế, xe kéo theo vật khác trên các tuyến trọng điểm.

Từ ngày 15/4 đến 3/5, Đội CSGT đường bộ số 10 đã xử lý 27 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 11 trường hợp xe ba bánh tự chế và 16 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe hoặc vật khác.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nhân viên giao hàng cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tự ý cải tạo, độ chế phương tiện, không chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe khác khi tham gia giao thông.