Tài xế ô tô con bị phạt 45 triệu đồng vì lạng lách, đánh võng trên đường

Tối 4/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.M.T. (SN 1992, quê Phú Thọ), do có hành vi điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế T. có hành vi điều khiển ô tô mang BKS 88A-838.xx rồi lạng lách trên đường, cố tình không cho phía sau vượt lên. Hành vi vi phạm của tài xế T. bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi điều khiển ô tô, xe máy rồi lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và người tham gia giao thông khác.