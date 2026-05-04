Lạc đường, tài xế taxi đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chiều 4/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt anh T.V.L. (SN 2003, quê Nghệ An) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều đường cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, tài xế L. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, khoảng 6h cùng ngày, tài xế L. điều khiển xe taxi di chuyển ngược chiều trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình, gửi tới Cục CSGT.

Hình ảnh tài xế L. điều khiển xe taxi đi ngược chiều trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội 3 đã cử cán bộ xác minh, mời tài xế liên quan lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế L. cho biết vào sáng cùng ngày, anh lái xe taxi chở khách đi từ bến xe Mỹ Đình di chuyển tới khu vực gần đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tuy nhiên do không biết đường, nam tài xế này đã lái xe đi nhầm vào đường cao tốc.

"Do không biết đường nên em đã đi lạc vào đường cao tốc, khi di chuyển một đoạn dài thì không thấy lối ra nên em đã lái xe đi ngược chiều. Em nghĩ đi ngược lại sẽ ra khỏi đường cao tốc nhanh hơn", nam tài xế trình bày.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần tuyệt đối tuân thủ quy định khi tham gia giao thông trên đường cao tốc; không đi ngược chiều, không quay đầu xe trái phép để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.