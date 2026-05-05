CSGT làm việc với nữ tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng ô tô đang chạy

Liên quan tới vụ tài xế vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội, chiều 5/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã mời người vi phạm tới cơ quan công an để làm việc. Lái xe ô tô vi phạm được xác định là chị N.T.P. (SN 1985, ở xã Suối Hai, TP Hà Nội).

CSGT làm việc với chị P. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, chị P. thừa nhận khoảng 16h30 ngày 4/5 đã điều khiển ô tô mang BKS 30B-300.xx di chuyển trên tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai. Nữ tài xế trình bày do cháu nhỏ quấy khóc nên chị đã cho cháu ngồi vào lòng khi lái xe.

Người phụ nữ cho biết đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hình ảnh cháu nhỏ được chị P. bế trong lòng, cháu bé ngồi trước vô lăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội CSGT đường bộ số 9 sau đó đã lập biên bản đối với chị P. về hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Tuy nhiên, do quy định xử phạt với hành vi này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, nên CSGT đã không ra quyết định xử phạt mà nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu nữ tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển ô tô tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển. Lái xe cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em nhằm bảo đảm an toàn giao thông.