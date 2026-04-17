Tuyển chọn 30 nhân viên an ninh sân bay Vinh vào lực lượng công an

Ngày 17/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn vào Công an nhân dân đối với 30 nhân viên an ninh hàng không. 30 nhân viên đang công tác tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh được tuyển chọn là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trao quyết định tuyển chọn các nhân viên an ninh hàng không (Ảnh: Tuyết Hưng).

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh việc tuyển dụng 30 nhân viên kể trên vào lực lượng Công an nhân dân là nhiệm vụ khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm xây dựng lực lượng an ninh hàng không ngày càng vững mạnh.

Công tác tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu cán bộ được tuyển dụng phải nhanh chóng ổn định, thích nghi với môi trường kỷ luật, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với nghiệp vụ chuyên môn để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ "tinh thông, chuyên nghiệp và vì nhân dân phục vụ".

Công an tỉnh Nghệ An chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh từ ngày 1/3/2025.

Ngày 30/12/2025, Công an tỉnh đã thành lập Đội An ninh hàng không trực thuộc Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh. Lực lượng này có nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.