Trưng bày tư liệu tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh của bà Nguyễn Thị Bình

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Minh Nhựt, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trưng bày do Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM phối hợp cùng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ thực hiện.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM - tại lễ khai mạc chuyên đề (Ảnh: Bích Phương).

Sự kiện được tổ chức nhân dịp 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 53 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2026).

Vắng mặt tại sự kiện nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thực hiện video ghi hình, qua đó gửi gắm đến đại biểu, khán giả có mặt ở buổi lễ. Bà bày tỏ sự xúc động vì chuyên đề được khai mạc đúng ngày ký kết Hiệp định Paris cách đây 53 năm.

Bà Nguyễn Thị Bình được kiều bào đón tiếp khi có mặt ở sân bay Le Bourget (Paris) ngày 5/11/1968 (Ảnh: AP).

"Theo tôi, sáng kiến của cuộc trưng bày chuyên đề này không chỉ là để nêu bật câu chuyện của cá nhân mình, mà qua đó chiếu sáng cả một thế hệ con người đã đi qua chiến tranh vì sự khát vọng to lớn để hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho dân tộc, cho nhân dân", bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bình mong rằng qua cuộc trưng bày chuyên đề, giới trẻ sẽ cảm nhận được hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, mà quá trình để đạt được hòa bình cần sự chung tay của cả dân tộc.

"Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tôi hy vọng rằng các bạn thanh niên, đặc biệt là phụ nữ - các bạn sẽ tin ở chính mình, trân trọng những giá trị tốt đẹp của lịch sử và chủ động góp phần vào kiện toàn tương lai bằng trí tuệ, bằng năng lực. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện quá khứ sẽ được kể lại để suy ngẫm, để mà chúng ta truyền lại cho các cháu đời sau", bà Bình nhắn nhủ.

Trưng bày chuyên đề nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp nổi bật của bà Nguyễn Thị Bình - biểu tượng tiêu biểu của nền ngoại giao Việt Nam vì độc lập, hòa bình và đoàn kết quốc tế (Ảnh: Bích Phương).

Phát biểu tại sự kiện, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM - cho biết, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại, nhất là trên bình diện quốc tế.

Hình ảnh và đóng góp của bà tiếp tục là nguồn tham chiếu quan trọng đối với nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ.

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bích Phương).

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh, trưng bày chuyên đề về bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là để nhìn lại một chặng đường lịch sử, mà quan trọng hơn là dịp để chúng ta cảm nhận sâu sắc tinh thần đại đoàn kết dân tộc - giá trị xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam, và cũng là sợi chỉ đỏ gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình.

Không gian trưng bày được xây dựng theo bốn phần, được thiết kế song ngữ Việt - Anh, ứng dụng công nghệ số với hệ thống màn hình tương tác, phim tư liệu, mã QR. Cách tiếp cận này góp phần tăng khả năng tiếp cận thông tin và tương tác của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật khắc họa về cuộc đời, sự nghiệp bà Nguyễn Thị Bình tại chuyên đề (Ảnh: Bích Phương).

Phần thứ nhất mang tên “Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng”, giới thiệu chân dung bà Bình thời còn là nữ sinh Trường Saint Coeur de Marie, cháu ngoại chí sĩ Phan Châu Trinh, sớm giác ngộ và dấn thân trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phần hai là “Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam”, tái hiện những dấu mốc quan trọng tại Hội nghị Paris về Việt Nam giai đoạn 1968-1973, nơi bà Nguyễn Thị Bình thể hiện phong thái đĩnh đạc, kiên định nhưng linh hoạt, góp phần tạo dấu ấn đặc biệt của ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.

Phần ba là “Tấm lòng với đất nước”, làm rõ những đóng góp của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực giáo dục, đối ngoại và công tác xã hội trên các cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phần cuối - “Dấu ấn còn mãi” - khắc họa hình ảnh giản dị, nhân ái của bà Nguyễn Thị Bình trong đời sống thường ngày, cùng vai trò sáng lập, đồng hành với các quỹ hoạt động vì hòa bình, văn hóa và giáo dục.

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ - Bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” dự kiến đón khách tham quan từ nay đến ngày 30/4.