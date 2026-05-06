TPHCM tặng quà hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Trong đó, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị tập trung vào 5 nhóm sự kiện gồm: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình an sinh xã hội; các công trình “vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”; các công trình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khơi dậy khát vọng “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, TPHCM (Ảnh: P.N.).

Trong dịp này, thành phố sẽ khởi công đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm. Trong đó, thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục (dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học).

TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố hỗ trợ tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác với mức 1 triệu đồng/hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Các hoạt động kỷ niệm cấp thành phố gồm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TPHCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, thành phố hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các hoạt động cũng tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố và đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.