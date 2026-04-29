TPHCM khởi công cải tạo bảo tàng Hồ Chí Minh tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội

Sáng 29/4, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội. Đây là một trong 4 dự án được khởi công đồng loạt tại thành phố nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ khởi công dự án cải tạo bảo tàng Hồ Chí Minh tại di tích Bến Nhà Rồng (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự sự kiện có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết, Sun Group vinh dự được lãnh đạo thành phố trao trọng trách thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM.

Dự án sẽ được triển khai trong 120 ngày, hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9. Tập đoàn Sun Group cam kết đưa dự án về đích đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Sơ đồ quy hoạch khu bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên Nhà Rồng - Khánh Hội (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, ngày 7/4, Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM. Tập đoàn Sun Group là đơn vị được giao thực hiện dự án.

Dự án rộng 1,4ha, là một cấu phần của dự án công viên văn hóa tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội. Trong diễn biến liên quan, UBND TPHCM đã bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư trước đây.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cũng tại sự kiện, lãnh đạo HĐND TPHCM đã thực hiện nghi thức trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh được chọn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty CP Cảng Sài Gòn - Terminal Investment Limited Holding S.A..

Đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, mục tiêu của dự án là biến Cần Giờ thành cầu nối ngắn nhất, hiệu quả nhất, giúp hàng hóa Việt Nam đi ra thế giới và hàng hóa thế giới vào Việt Nam. Liên danh cam kết tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án.

Về cơ cấu góp vốn, Terminal Investment Limited Holding S.A. chiếm tỷ lệ 49%, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 36% và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chiếm 15%.