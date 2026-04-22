TPHCM sắp lấy ý kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn. Kế hoạch của TPHCM nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương phù hợp với quá trình đô thị hóa.

UBND TPHCM yêu cầu việc thành lập đơn vị hành chính đô thị phải dựa trên quy hoạch và hệ thống đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đánh giá cần đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương và đặc thù vùng miền, đảm bảo xu hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại TPHCM cần dựa trên các tiêu chí cụ thể như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, không cảm tính.

Theo lộ trình được đưa ra, chính quyền địa phương cần tổ chức đánh giá hiện trạng theo các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị tương ứng theo quy định. Kết quả đánh giá cần hoàn thành trước ngày 23/4.

UBND các xã thực hiện ngay việc xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM các hồ sơ của UBND các xã. Kết quả tổng hợp cần gửi Đảng ủy UBND TPHCM trước ngày 8/5 để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Trước ngày 13/5, các địa phương gửi đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị đã hoàn thiện để báo cáo UBND TPHCM cho chủ trương tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn xã.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, HĐND xã sẽ xem xét ban hành nghị quyết, tổng hợp hồ sơ, đề án trình UBND TPHCM. Sở Nội vụ sẽ thẩm định, tổng hợp hồ sơ của UBND cấp xã, trình Đảng ủy UBND, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, thông qua.

Trước ngày 15/6, UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị và tổng hợp hồ sơ, đề án trình Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định.

Theo UBND TPHCM, việc thành lập đơn vị hướng tới việc xác định chính xác quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và mức độ đô thị hóa của từng đơn vị. Đây là căn cứ xây dựng quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước về đô thị, làm cơ sở để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian đô thị.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật.

Thành phố cũng hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.