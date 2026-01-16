TPHCM rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội Đảng XIV

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đường phố TPHCM khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc đầy trang trọng.

Từ khu trung tâm đến các khu dân cư, từ những trục đường chính đến từng con hẻm nhỏ, màu đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc phủ kín không gian đô thị.

Trên các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Alexandre de Rhodes,... những tấm áp phích cỡ lớn với thông điệp hướng về Đại hội XIV nổi bật, tạo điểm nhấn trang trọng, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhà thờ Đức Bà được trang hoàng bằng các biển điện tử lớn với những thông điệp tuyên truyền về Đại hội Đảng được trình bày cô đọng và dễ tiếp cận.

Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ tại nhiều không gian công cộng, góp phần lan tỏa không khí chào mừng Đại hội.

Không khí chào mừng Đại hội Đảng XIV hiện diện rõ nét trên các trục đường lớn, hòa cùng nhịp sống thường nhật của người dân TPHCM.

Giữa dòng xe cộ và nhịp sống sôi động thường nhật của thành phố, không khí hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước hiện diện rõ ràng, trang trọng mà gần gũi.

Không chỉ ở các trục đường lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc còn được treo trong nhiều con hẻm khu vực trung tâm, mang đến không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần đổi mới từ phố lớn đến từng khu dân cư.

Về đêm, trung tâm TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ khi nhiều công trình và tuyến đường chính cùng lúc được chiếu sáng bằng sắc màu Quốc kỳ.

Các trục đường trung tâm TPHCM bừng sáng trong đêm với hàng loạt biển hiệu, pano mang thông điệp chào mừng, tạo nên không khí phấn khởi, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua việc trang trí cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, không gian đô thị TPHCM trở nên khang trang hơn.

Những khẩu hiệu, áp phích rực rỡ hòa vào nhịp sống sôi động của người dân và du khách, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới của thành phố mang tên Bác, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị trọng đại này.