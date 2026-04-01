TPHCM nắng nóng kéo dài, cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sốc nhiệt

Ngày 1/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ có xu hướng lấn về phía Tây, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ hoạt động yếu.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, trong hôm nay, khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM tiếp tục xảy ra nắng nóng.

Người dân TPHCM đeo găng tay, mặc áo chống nắng khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35-40%. Thời điểm nắng nóng tập trung vào lúc 12h-15h.

Trong 3-10 ngày tới, cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày.

Ảnh hưởng của nắng nóng kèm độ ẩm không khí thấp khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng ở mức cao.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và theo dõi sát tình trạng sức khỏe để phòng ngừa rủi ro.