Nam Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng tăng cường, có nơi lên 37 độ C

Ngày 28/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 36-58%. Nắng tập trung gay gắt thời gian 12h-15h hàng ngày.

Trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục nén rãnh áp thấp có trục 23-25 độ vĩ Bắc, khiến rãnh này đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh, nhưng trong ngày 28/3 có xu hướng suy yếu nhẹ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ duy trì cường độ yếu đến trung bình.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, đeo găng tay, choàng khăn tránh nắng (Ảnh: Hoàng Hướng).

3-10 ngày tới, áp cao lục địa có xu hướng suy yếu, trong khi vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, hình thành trở lại rãnh áp thấp với trục 24-27 độ vĩ Bắc.

Khoảng ngày 30-31/3, rãnh áp thấp có khả năng tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển trục lên phía Bắc qua Trung Bộ, suy yếu nhẹ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam và đến khoảng ngày 30/3 sẽ lấn Tây, hoạt động mạnh trở lại. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ vẫn duy trì cường độ yếu đến trung bình.

Dự báo, từ ngày 30/3, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng ở mức cao. Đồng thời, thời tiết khắc nghiệt còn có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.