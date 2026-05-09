TPHCM lấy ý kiến người dân về mẫu trạm xe buýt mới

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) đang tổ chức lấy ý kiến người dân đối với các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới.

Các mẫu này được thiết kế theo hướng hiện đại, tinh gọn, đầy đủ tiện ích, tăng khả năng nhận diện và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế tại đô thị lớn như TPHCM.

Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã nghiên cứu và giới thiệu 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới.

Mẫu nhà chờ N01: Dài 6m, phù hợp với khu vực có vỉa hè hạn chế, xen kẽ cây xanh đô thị.

Mẫu nhà chờ N02: Dài 12m, phù hợp tại các khu vực trung tâm, nhà ga metro, khu thương mại, du lịch, quảng trường và nơi tập trung đông hành khách.

Mẫu nhà chờ N03 (dưới 5m): Phù hợp với các vị trí có không gian hẹp, chiều ngang hạn chế.

Các mẫu nhà chờ được thiết kế hiện đại, sử dụng vật liệu độ bền cao, phù hợp khí hậu ngoài trời; tích hợp tiện ích như màn hình LCD hiển thị thông tin tuyến xe; hệ thống chiếu sáng LED; mã định danh điểm dừng; bảng hiệu nhận diện vào ban đêm; cổng sạc điện thoại; camera an ninh.

Bên cạnh các mẫu nhà chờ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng nghiên cứu và giới thiệu 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới với đa tính năng, ứng dụng năng lượng mặt trời, tích hợp chiếu sáng LED. Một số mẫu được bổ sung camera an ninh nhằm tăng cường an toàn cho hành khách.

Mẫu T01.

Mẫu T02.

Mẫu T03.

Mẫu T04.

Mẫu T05 (trụ chờ xe buýt trong nhà ga sân bay).

Qua việc công bố các mẫu thiết kế, nhà chức trách mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ người dân, hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt; các chuyên gia, nhà thiết kế, kiến trúc sư và tổ chức có liên quan nhằm hoàn thiện phương án phù hợp nhất.

Người dân có thể tham gia góp ý bằng cách gửi email qua địa chỉ ttvthkcc.sxd@tphcm.gov.vn hoặc nền tảng Multigo. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phù hợp, có tính thực tiễn cao để hoàn thiện phương án thiết kế trước khi triển khai.

Việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng TPHCM; hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và kết nối hiệu quả với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải công cộng khác.

