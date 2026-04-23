Chưa có metro, TPHCM sẽ dùng xe buýt tốc hành kết nối sân bay Long Thành

Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Sở đã báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng phương án sử dụng xe buýt vận chuyển hành khách đến sân bay Long Thành (Đồng Nai).

"Phương tiện đã sẵn sàng. Vấn đề là đường kết nối chưa xong nên chưa công bố tuyến. Khi các tuyến đường kết nối hoàn tất, TPHCM sẽ phối hợp với Đồng Nai công bố tuyến buýt liên tỉnh", lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Một tuyến xe buýt trung chuyển giữa các nhà ga tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, thành phố sẽ mở 13 tuyến xe buýt mới kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và các địa điểm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, 4 tuyến buýt hiện hữu được điều chỉnh lộ trình để kết nối với sân bay Long Thành.

Giai đoạn 1 (dự kiến từ quý III/2026), Sở Xây dựng đề xuất mở mới 2 tuyến xe buýt tốc hành (airport express), gồm tuyến Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Long Thành và tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Long Thành.

Trong đó, tuyến Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Long Thành sẽ đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và hạn chế ùn tắc. Mỗi chuyến xe tốn khoảng 60-70 phút (chỉ dừng đón trả khách tại Bến xe buýt Sài Gòn, Trạm trung chuyển Hàm Nghi, Trạm đón trả khách trên đường Mai Chí Thọ).

(Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM).

Tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Long Thành sẽ đi theo lộ trình Trường Sơn - Điện Biên Phủ rồi vào đường cao tốc. Dự kiến, thời gian mỗi chuyến khoảng 70-80 phút. Với tính chất xe buýt tốc hành (buýt nhanh), chuyến xe chỉ dừng đón trả khách tại một số trạm nhất định.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay sẽ có thêm không gian để hành lý cho hành khách. Với tuyến có lộ trình đi trên đường cao tốc, trên xe không bố trí chỗ đứng cho hành khách (chỉ có ghế ngồi).

Cũng trong giai đoạn 1, TPHCM dự kiến điều chỉnh một phần lộ trình hoạt động của tuyến xe buýt số 172; 60-3; 72-1 và 72-2B. Việc điều chỉnh kết nối này sẽ phục vụ hành khách có nhu cầu từ sân bay Tân Sơn Nhất (72-1); Bến xe Miền Đông (60-3) và trung tâm thành phố (172; 72-2B) đến sân bay Long Thành và ngược lại.

Ở các giai đoạn tiếp theo (năm 2027), thành phố sẽ mở thêm các tuyến buýt kết nối khu vực Bình Dương cũ, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm... qua đó hoàn thiện mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Long Thành.

(Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM).

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay sẽ được tổ chức khai thác theo mô hình buýt trục, buýt chất lượng cao có lộ trình ổn định; ít điểm dừng và thời gian hành trình ngắn, đảm bảo tính đúng giờ. Biểu đồ chạy xe sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo lịch chuyến bay.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TPHCM, trong giai đoạn đầu khai thác, khi các loại hình metro, đường sắt nhẹ hoặc đường sắt cao tốc kết nối sân bay chưa được đưa vào vận hành, xe buýt sẽ là phương thức vận tải chủ lực, phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện hữu.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã báo cáo lộ trình chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành theo hai giai đoạn.

Cụ thể, ở giai đoạn đầu, từ khi khai trương đến hết lịch bay mùa đông (từ ngày 1/12 đến 27/3/2027), toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài (gồm cả vận tải hàng hóa) sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sản lượng dự kiến chiếm khoảng 19% tổng lượng khách quốc tế của khu vực TPHCM.