Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương chính sách miễn phí xe buýt của TPHCM

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong tháng 5, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Việc này nhằm phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TPHCM.

TPHCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ về tài khóa, tài chính hiện đại và cho phép TPHCM giữ lại nguồn thu lớn hơn, chủ động trong huy động vốn.

Luật Đô thị đặc biệt cần có các nội dung để TPHCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phân cấp mạnh quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Đây là những nội dung mở đường để TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương năng lực tổ chức thực thi và khả năng thích ứng nhanh của thành phố trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần 1 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

Tuy nhiên, TPHCM cần phải đánh giá kỹ mức độ linh hoạt, hiệu quả, gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị của một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thành phố cần sớm sơ kết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy những mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt là việc thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật Đô thị đặc biệt. Với quy mô lớn và độ mở kinh tế cao, TPHCM cần chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn phải xa hơn để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý TPHCM nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số không chỉ là đạt mục tiêu trước mắt mà bỏ qua chất lượng, nền tảng lâu dài. Địa phương cần chủ động, không để vốn, đất đai bị ách tắc, kể cả đầu tư tư nhân, nước ngoài; các dự án được cấp phép đầu tư phải triển khai ngay, nếu không thì phải thu hồi, xử lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo (Ảnh: Q.Huy).

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng biểu dương chính sách miễn phí xe buýt của TPHCM với tổng chi ngân sách dự kiến 7.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định nghị quyết mới, quy hoạch tổng thể, Luật Đô thị đặc biệt cùng các chương trình hành động là điều kiện đầy đủ để TPHCM phát triển. Vấn đề còn lại nằm ở khâu hành động.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoàn thành các chỉ tiêu ở mức độ cao nhất, đưa kinh tế TPHCM tăng trưởng 2 con số, phấn đấu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng.