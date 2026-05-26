TPHCM chốt thời hạn bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện bồi thường, tái định cư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xem xét đề xuất của UBND phường Bình Quới liên quan vấn đề này. Sở cần tham mưu, đề xuất cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư cho dự án trước ngày 30/5.

Các đơn vị cần hoàn thành giải phóng mặt bằng trước tháng 10 để bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Theo UBND phường Bình Quới, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô 423,61ha, diện tích thu hồi hơn 403ha. Nhà chức trách xác định có 4.866 thửa đất thuộc diện phải thu hồi tại 9 khu phố.

Trong số này, địa phương đã xác định được chủ sử dụng đối với 3.683 thửa, còn 1.183 thửa chưa xác định chủ sử dụng.

Đến hết tháng 4, các đơn vị đã phát hành 3.919/4.866 thông báo thu hồi đất, đạt tỷ lệ khoảng 80%; 947 trường hợp còn lại chưa phát hành thông báo do chưa xác định được tên chủ sử dụng đất.

Để tháo gỡ vướng mắc này, cơ quan liên quan đề xuất UBND phường Bình Quới tạm đứng tên nhằm tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định. Dự kiến công tác này hoàn thành trước ngày 25/4.

Đầu năm nay, UBND TPHCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới).

Theo đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được chấp thuận là nhà đầu tư chiến lược của dự án.

Dự án sẽ có các công trình phục vụ thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 424ha. Trong đó, diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là gần 406ha và gần 18ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.